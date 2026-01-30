ETV Bharat / bharat

NCP ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು: ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಕಿರಣ್ ಗುಜಾರ್

ಎರಡು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಕಿರಣ್ ಗುಜಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

SHARAD PAWAR
ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಮತ್ತು ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾರಾಮತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಎರಡು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಕಿರಣ್ ಗುಜಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಶರದ್‌ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಬಣ) ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಟೋಪೆ ಅವರು ಗುಜಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, "ವಿಲೀನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಟೋಪೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್​ ನಬಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಗಲಿದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ಪಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಾರಾಮತಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಾಮತಿ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಬಳಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪವಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಒಬ್ಬ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಬಾರಾಮತಿಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ್ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಯ ಬಳಿಯ ಅವರ ಕಟೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪವಾರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

AJIT PAWAR
SHARAD PAWAR
NCP
ಎನ್‌ಸಿಪಿ ವಿಲೀನ
NCP MERGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.