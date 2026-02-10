ETV Bharat / bharat

ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಪತನ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಯೋಜಿತ ದಾಳಿ: ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ROHIT PAWAR ALLEGATIONS
ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಇದ್ದ ವಿಮಾನ ಪತನದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಜಿತ ದಾಳಿ ಎಂದು ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ, ಶಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ದುರ್ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರು.

ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅನುಮಾನಗಳೇನು?; ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:20 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45ಕ್ಕೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಮಾನ ಸೂರತ್‌ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು: ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರತ್‌ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯವಿರಬಹುದೇ? ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು

  • ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ದಿಢೀರ್​ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
  • ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು?
  • ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
  • ಹವಾಮಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
  • ರನ್‌ವೇ 11 ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು?
  • ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪೈಲಟ್‌ನ ಕರೆ ವಿವರಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್​ ನಿಧನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನವು, ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪತನಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ​ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಐದು ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕುರಿತು, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

AJIT PAWAR
AJIT PAWAR PLANE CRASH
ROHIT PAWAR
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಪತನ
ROHIT PAWAR ALLEGATIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.