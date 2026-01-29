ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಇದ್ದ ವಿಮಾನ ಬಾರಾಮತಿ ರನ್ವೇಯಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತನವಾಗಿತ್ತು.
Published : January 29, 2026 at 11:05 AM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾರಾಮತಿಯ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಘಡದಿಂದಾದ ಮರಣ ವರದಿ (ಎಡಿಆರ್) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಇದ್ದ ವಿಮಾನ ಬಾರಾಮತಿ ರನ್ವೇಯಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಬಾರಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಈ ಎಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಸಿಐಡಿ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಎಐಬಿ)ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಎಎಐಬಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಭಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಐಡಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಐಡಿ ಈ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಡಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ(ಜ.28) ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ 15,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಸುಮಿತ್ ಕಪೂರ್, 1,500 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದೀಪ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪಿಂಕಿ ಮಾಲಿ ಇದ್ದು, ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಅದು ಎಟಿಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀಡ್-ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
