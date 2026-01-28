'ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು, ಅವಶೇಷಗಳು ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು': ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು
ವಿಮಾನ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 28, 2026 at 1:19 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): "ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನದ ಸಮೀಪ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ರನ್ವೇಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವಿಮಾನ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದು ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯವಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ರನ್ವೇಗಿಂತ ಅಂದಾಜು 100 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ಪೋಟಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇದ್ದರೆಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದು, ಆಘಾತವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್(66) ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದ ರಾಡಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.10ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು, 8.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಡಾರ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆ.5ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ 8.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಎಸ್ಆರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಟಿ ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಲಿಯರ್ಜೆಟ್ 45 (ಎಲ್ಜೆ 45) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
