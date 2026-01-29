ETV Bharat / bharat

ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಪತನವಾದ ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆ, ಚುರುಕುಗೊಂಡ ತನಿಖೆ

ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತನವಾದ ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (ಎಎಐಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾರಾಮತಿ​ಯಲ್ಲಿ ಪತನವಾದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 12:57 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 1:09 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತನಗೊಂಡ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ 45 ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್​ (ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)ಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಎಂಬುದು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (ಎಎಐಬಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಎಎಐಬಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್​ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಎಎಐಬಿಯ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ತಲುಪಿತ್ತು. ಎಎಐಬಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, 15,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​ ಸುಮಿತ್​ ಕಪೂರ್​, 1,500 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹ ಪೈಲಟ್​​ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್​​, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದಿಪ್​ ಜಾಧವ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್​ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಪಿಂಕಿ ಮಾಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

