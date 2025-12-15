ಎಕ್ಯೂಐ 500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ದೆಹಲಿ ಗಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ
ನಗರದ 38 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಂಗೀರ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ 498 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 498 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೆಹಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ನಗರದ 38 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಂಗೀರ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ 498 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಭಾನುವಾರ 461 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ದಿನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯ ಅನುಸಾರ ಎರಡನೇ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 457 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಬ್ಬು ಆವರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಚಲನವನಲದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಾಜಿರ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 500 ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನೋಟದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಳಿಯು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಹಂತ-4 ಜಾರಿ: ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಹಂತ-4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
