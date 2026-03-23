ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಕವಿಯಲು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಣ: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಕವಿಯಲು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 7:36 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಮಂಜು ಕವಿದು ಉಸಿರಾಡಲೂ ಜನರು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂಬುದು ಮದ್ರಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
'ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್' ಮತ್ತು 'ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಟರ್ಸ್' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಚಂದನ್ ಸಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್. ಅರುಣ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು, ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಯದಂತೆ ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶವು ಈ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡು ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮಂಜು ಅಡ್ಡಿ: ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡುವ ಈ ಮಂಜಿನ ಪದರವು ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 800 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಖ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮಂಜು ಬೇಗನೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ, ರೈಲು, ಇತರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮುಸುಕಿನಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳೋದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ಎನ್. ಅರುಣ್, "ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊ.ಚಂದನ್ ಸಾರಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: