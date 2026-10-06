ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇಮಕ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಮರ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 8:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಯುಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 'ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ 29ನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಮರ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
3,500 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಹಾರಾಟ ಬೋಧಕರಾಗಿರುವ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 1966 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 06, 1986 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡರು.
ವಾಯುಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 'ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್' (HQ IDS) ನಲ್ಲಿ 'ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ದಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಚೀಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮಿಟಿ' (CISC) ಆಗಿ ಹಾಗೂ 'ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್'ನ 'ಏರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್-ಇನ್-ಚೀಫ್' ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರಾಜ್-2000, ಮಿಗ್ (Mig) ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು, ಕಿರಣ್, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಐಎಲ್-78 (IL-78), ಹಾಕ್ (HAWK) ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 3,500 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಹಾರಾಟ ಬೋಧಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 'ಆಪ್-ಸೇಟೆಡ್ ಸಾಗರ್' (Op-Sated Sagar), 'ಆಪ್-ರಕ್ಷಕ್' (Op-Rakshak) ಮತ್ತು 'ಆಪ್-ಸಿಂದೂರ್' (Op Sindoor) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಫೈಟರ್ ಏರ್ ಬೇಸ್ (ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ನೆಲೆ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಫೈಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೆಲೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2006ರಲ್ಲಿ 'ವಾಯು ಸೇನಾ ಪದಕ', 2011ರಲ್ಲಿ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ', 2023ರಲ್ಲಿ 'ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ' ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ 'ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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