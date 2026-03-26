ETV Bharat / bharat

ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ A350 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ; ಲಂಡನ್​ಗೆ ಹೊರಟ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್​

ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : March 26, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಲಂಡನ್​ನ ಹೀಥ್ರೂಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಎ350 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ವಿಮಾನ ನವದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದೇ ವಿಮಾನ ಎ 350 ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​​ ವಿಟಿ- ಜೆಆರ್​ಫ್ ಮಾರ್ಚ್​ 15ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ​ವಿಮಾನವನ್ನು ಐರಿಷ್​ನ ನಗರವಾದ ಶನ್ನೊನ್​ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರ, ಗುರುವಾರ ಎಐ 111 ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್​ಗೆ ತೆರಳುತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಂಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಎಐ111 ವಿಮಾನವೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನಗೊಂಡು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ Flightradar24.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಈ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮರಳಿಗೆ. ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎ350ನ 900 ವಿಮಾನಗಳು 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.