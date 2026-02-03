ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ ದೋಷ; ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ಲಂಡನ್- ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾದ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : February 3, 2026 at 1:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲಂಡನ್ ಹೀಥ್ರೂವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಸ್ವಿಚ್ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ತನ್ನ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ಅಥವಾ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ನ ಒಟ್ಟು 33 ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೀಶ್ ಉಪ್ಪಲ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾದ ನಂತರ, ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೋಯಿಂಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಬೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ (ಎಫ್ಸಿಎಸ್) ಲಾಚ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಫ್ಲೀಟ್-ವೈಡ್ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ವಿಮಾನ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾದ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿ787 ಪೈಲಟ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡ ಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 260 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-ಬಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ(ಸೋಮವಾರ) ಲಂಡನ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787- ಬಿ ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ಲೈನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಜಿಸಿಎಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂತರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಫ್ಲೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನಗಳ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಪೈಲಟ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ