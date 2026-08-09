ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ: ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಸೈಕೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 9, 2026 at 7:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದಿಢೀರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸೈಕೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ AI2379 ವಿಮಾನದ ಏರ್ಬಸ್ A320 ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿಶುಗಳು, ಎಂಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 137 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸೈಕೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (AAIB) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ವಿಮಾನದ ಇಬ್ಬರ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾರಾಟದ ನಂತರದ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಭುಜ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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