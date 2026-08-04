ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಫುಕೆಟ್-ದೆಹಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ: 12 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿದ್ದು, 12 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 2:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಳಿಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ(ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್) ಸಿಲುಕಿ ಅಲುಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ 12 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೀಲ್ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi: Several passengers injured after Air India flight encounters severe air turbulence while travelling from Phuket to Delhi pic.twitter.com/OM1lXKRKcm— ANI (@ANI) August 4, 2026
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "AI2379 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಂಡ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ನಾವು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
#WATCH | Delhi: A passenger says, “It had been an hour and a half since the flight. It was early morning. We were sleeping inside the flight. The flight suddenly stopped while moving and turned around…it kept moving like this for 2-3 minutes…15-20 passengers got injured…there… pic.twitter.com/S5SEDYUCqZ— ANI (@ANI) August 4, 2026
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಭುಜ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
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