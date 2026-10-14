ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ಶಂಕಿತ ಬೆದರಿಕೆ: ದೆಹಲಿ-ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ
ಬೋಯಿಂಗ್ 787-9 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ AI 2030 ವಿಮಾನವು ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.
By ANI
Published : October 14, 2026 at 1:32 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು ಜೈಪುರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ಶಂಕಿತ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೋಯಿಂಗ್ 787-9 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ AI 2030 ವಿಮಾನವು ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಭದ್ರತಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಮಾನದಿಂದ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅಕ್ರಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಯುಯಾನ ಸಂಕೇತವಾದ 7500 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಿಗಿಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷ ದೈಹಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ತಂಡಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ (NSG) ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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