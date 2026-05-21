ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಗೆ ತಾಗಿದ ಏರ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಬಾಲ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ವಿಮಾನ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Air India flight experiences tail-strike in Bengaluru, lands safely
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಗೆ ಏರ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಬಾಲ ಡಿಕ್ಕಿ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ (ANI)
By ANI

Published : May 21, 2026 at 5:53 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು. ನವದೆಹಲಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ AI2651 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಬಾಲದ ಭಾಗವು ರನ್‌ವೇಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 181 ಜನರಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನವು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬೋಯಿಂಗ್‌ನ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಬಲ ಒತ್ತಡವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದು ಆ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಭೋಪಾಲ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಕೂಡಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಭೋಪಾಲ್‌ಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ AI633 ವಿಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

