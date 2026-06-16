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ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಹೊರಟ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

Air India Express Flight
ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 11:24 AM IST

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ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳಂ): ಕಣ್ಣೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡಿ, ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ವಿಮಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಯಪ್ರದೇಶ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪೈಲಟ್​ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ(ಎಟಿಸಿ)ವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಪೈಲಟ್, ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದೆ.

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಇಂಧನಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪಡೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಬ್ಬರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಜ್ಞ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವು ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೋಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನಡುವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

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TAGGED:

ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ
AIR INDIA EXPRESS
EMERGENCY LANDING IN KANNUR
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