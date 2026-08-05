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ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಟೆವೊಲ್ಡೆ ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ನೇಮಕ

ಟೆವೊಲ್ಡೆ ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.

AIR INDIA NEW CEO
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By PTI

Published : August 5, 2026 at 8:25 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ/ಮುಂಬೈ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆವೊಲ್ಡೆ ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಾಯುಯಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್​ ಅವರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​​ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ, ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಆದಾಯವನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಗಾತ್ರವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದು" ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಸಿಇಒಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು, ಐರಿಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಂಪಿನ IATA ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಷ್ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

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TAGGED:

AIR INDIA
ETHIOPIAN AIRLINES
TEWOLDE GEBREMARIAM
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸಿಇಒ
AIR INDIA NEW CEO

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