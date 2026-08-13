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ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಫುಕೆಟ್-ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಠಾತ್​ ಆಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು, 24 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 6:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಪುಕೆಟ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಠಾತ್​ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್​ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಈ ಎರಡು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಎರಡೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಮಾನ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ನೆಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು, ಏರ್‌ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫುಕೆಟ್-ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ AI2379, ಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಠಾತ್​ ಆಗಿ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 137 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 145 ಜನರಿದ್ದರು.

ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೈಲಟ್ ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ AI2379ರ ಹಾರಾಟದ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫುಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ವಿಮಾನದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ: ಪೈಲಟ್​ಗಳಿಗೆ ಡೋಪ್​ ಟೆಸ್ಟ್

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