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TCS ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ: AIMIM ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಟಿಸಿಎಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​​ರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AIMIM CORPORATOR ARRESTED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 4:25 PM IST

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ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​​ರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾಸಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮರಾಠವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ನಾಸಿಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮತೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಟಿಸಿಎಸ್ ನಾಸಿಕ್​ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಷಣೆ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ನಿದಾ ಖಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು: ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬ್ರೈನ್​ ವಾಶ್​ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ್ದೇ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್​​ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸಿದ ಆರೋಪವೂ ಈಕೆಯ​ ಮೇಲಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

1,500 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ನಾಸಿಕ್​ನ ಟಿಸಿಎಸ್​ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು 1,500 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 9 ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳು​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಸಿಕ್​ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವರು ಆರೋಪಿಗಳು: ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಎಜಾಜ್ ಶೇಖ್, ತೌಸಿಫ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅತ್ತರ್, ನಿದಾ ಎಜಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮತೀನ್ ಮಜೀದ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿಯೋಲಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

TCS SEXUAL HARASSMENT CASE
TCS
ಟಿಸಿಎಸ್​ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ
NASHIK TCS CASE
AIMIM CORPORATOR ARRESTED

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