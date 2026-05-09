ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ : ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಲೀಡರ್​ ಎಂ ಎ ಬೇಬಿ

ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎ. ಬೇಬಿ ಅವರು, ಪಕ್ಷವು ಟಿವಿಕೆಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CPI(M) General Secretary MA Baby addressing the media.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎ ಬೇಬಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 8:23 PM IST

ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ)ದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಎ. ಬೇಬಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈನ ನರಿಮೇಡು ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.' ಎಂಬ ಸಂಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಬಾಲಭಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೇಬಿ, ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ "ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ" ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ)ಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೇಬಿ, ಪಕ್ಷವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು "ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ" ಎಂದು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

'ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 'ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ'ವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೇಬಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

