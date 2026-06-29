AIADMKಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು: ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸಕ ರಾಜೀನಾಮೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 2:37 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಸರಣಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಪ್ರಭಾಕರನ್, "ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 21ರ ಅಡಿ ಎಂ.ಆರ್.ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮ 22ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ 6ನೇ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಂಡಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 25 ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, 22 ಶಾಸಕರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 16ರಂದು, ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ವಿರಳಿಮಲೈ ಶಾಸಕ ಸಿ.ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಪನೈಯೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವ ವೆಲ್ಲಮಂಡಿ ನಟರಾಜನ್, ಅಣ್ಣಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಮಲಕ್ಕಣ್ಣನ್, ಮೈಲಾಪುರದ ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ನಟರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವ ಆನಂದನ್, ಮಾಜಿ ಪರಮಕುಡಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತ್ತೂರು ನಗರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
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