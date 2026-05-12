AIADMK ಷಣ್ಮುಗಂ ಬಣದಿಂದ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ; ಡಿಎಂಕೆ ಜತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ವೇಲುಮಣಿ
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಡಿಎಂಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 12, 2026 at 10:18 AM IST
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಎಲ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಷಣ್ಮುಗಂ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಡಿಎಂಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಜತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 53 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷವು ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಪ್ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏಕೆ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏಕೆ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
