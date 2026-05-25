ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಮೂವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಬಣದತ್ತ ಐವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಹೊಸ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 5 ಮಂದಿ ಇಪಿಎಸ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 25, 2026 at 6:06 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಮೂವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇತರೆ ಐವರು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುರಾಂತಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮರಗತಮ್ ಕುಮಾರವೇಲ್, ಧಾರಪುರಂನ ಪಿ. ಸತ್ಯಬಾಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಪೆರುಂಡುರೈನ ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆ.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಸಚಿವ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಐವರು ಮಾತೃ ಬಣಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್: ಐವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ತೊರೆದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಟ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎಂ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಬಣದ ಬಲ 25ರಿಂದ 17ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಬಣವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಾಜೀನಾಮೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ಭಿನ್ನಮತ ಬಹಿರಂಗ: ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಈಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ 13ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅಂದು 25 ಮಂದಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯ ವೇಳೆ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ 25 ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸತತ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕಿತ್ತಾಟದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಂಡಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗಿನಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಟಿವಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
