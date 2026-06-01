ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
ತಂಜಾವೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಜಾವೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನ್​ ಎಂಬಾತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಪ್ಪನಂದಾಲ್‌ನ ಉಪ್ಪುಕಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಗಾದ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ತಾವೇ ಬಲಿಯಾವುದಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೇ 30 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ, ಸಂತಾಪ: ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೃತ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ: ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, "ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಜೀವಾಳವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದರರೇ... ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 'ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆದರುವಂತಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹೋದರ ಮಹೇಂದ್ರನ್​ ಅವರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ, ಜಯದ ದಡ ಮುಟ್ಟಿದ ಚಳವಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ನಾವು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

