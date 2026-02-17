AI ಕೆಲಸ ಕಸಿಯಲ್ಲ, ಸೃಜಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಬೇಕು: ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಜಿ20 ಮಾಜಿ ಶೆರ್ಪಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : February 17, 2026 at 4:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಕೆಲಸ ಕಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಜಿ20 ಮಾಜಿ ಶೆರ್ಪಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಎಐ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನೂ ಎಐ ಬಳಸಬೇಕು: "ಭಾರತವು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ಚೈತನ್ಯ, ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಾವು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯು ಎಐನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಎಐ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಬಳಸುವಂತೆ ಅಗ್ಗದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಐ ಕೆಲಸ ಕಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂತ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
AI ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು ಸೃಜನೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧರಿತ ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಐನಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ: "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಎಐ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
