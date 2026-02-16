ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಟೆಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಕ್ಮಾದ ಮಕ್ಕಳು
ಸುಕ್ಮಾದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು AI ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 2:19 PM IST
ಸುಕ್ಮಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಒರಟಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿದೆ: ಅದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI). ಇದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭರವಸೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕು : ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಸುಕ್ಮಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಟವಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾಲನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ : ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸುಕ್ಮಾದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ : ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ AI ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ AI ಎಂದರೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ ನೆರಳುಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳಕಿನವರೆಗೆ : ಸುಕ್ಮಾದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಕ್ಸಲೀಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ AI ಪಾಠಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ :
ನಗರ ಸಮಾನತೆ : ದೂರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳು: AI, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ರಚನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: AI ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯು ಮಕ್ಕಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ : ಪೋಟಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು AI ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
