AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಎಐನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

PM NARENDRA MODI
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೆವೈಸಿ ಅಥವಾ ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಕೇಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏಕೆ? ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು, ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಎಐನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಮುಲ್‌ನ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು 24x7 AI ನೆರವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಾಯಕರು ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಚೀನ ಪಠ್ಯಗಳು, ಜ್ಞಾನ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಈ ಎಐ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೋಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮೂರು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

