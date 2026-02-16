AI ಶೃಂಗಸಭೆ: 'ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ'ದೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
Published : February 16, 2026 at 6:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಿತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಅದರ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಪುಣರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
Bringing the world together to discuss AI!— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026
Starting today, India hosts the AI Impact Summit at Bharat Mandapam in Delhi. I warmly welcome world leaders, captains of industry, innovators, policymakers, researchers and tech enthusiasts from across the world for this Summit. The…
ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ: ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ಉದ್ಯಮ ಗಣ್ಯರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ. ಇದು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Passenger Advisory issued at 09:00 hrs.#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/BXwUkvvKiG— Delhi Airport (@DelhiAirport) February 16, 2026
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ- 2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ನಾವೀನ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನನ್ನು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Puneet Chandok, President, Microsoft India & South Asia, will be at the India AI Impact Summit 2026. He brings a vision of making India AI-first and advancing it responsibly at scale. #IndiaAIImpactSummit2026 #ResponsibleAI #PeoplePlanetProgress pic.twitter.com/e0FW4Uwo3r— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) February 12, 2026
ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ, ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ ಸ್ಕೂಫ್ರಂತಹ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20 ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶೇಖ್ ಖಲೀದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್, ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ಗೂಲಮ್, ಅನುರಾ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕ ಮತ್ತು ತ್ಸೆರಿಂಗ್ ಟೋಬ್ಗೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 45 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಸಚಿವರ ನಿಯೋಗಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Welcome back, Mr @BillGates!#APWelcomeBillGates pic.twitter.com/jt7sln8ue4— N Chandrababu Naidu (@ncbn) February 16, 2026
ಟೆಕ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪವರ್ಹೌಸ್ಗಳು: ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿದೆ. ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಾಬಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಅಮೋನ್, ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
As the India AI Impact Summit commences today at Bharat Mandapam, New Delhi, India stands at the forefront of efforts to shape a people-first, democratic AI future. This is reflected in the Summit’s theme, ‘Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya’ as well.— Vice-President of India (@VPIndia) February 16, 2026
By placing public good,… pic.twitter.com/bfXKEPQbS6
ವಿಶ್ವದ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಸಿಇಒಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: