ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್ ಬಂಧನ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್
ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ನಿರಂಕುಶ ಮತ್ತು ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 1:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐವೈಸಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚಿಬ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿಬ್ ಅವರನ್ನು ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಧನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
दिल्ली पुलिस द्वारा IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदय भानु चिब जी एवं अन्य युवा साथियों की ग़ैरक़ानूनी गिरफ्तारी की मैं कड़ी निंदा करता हूं.
" ताना-शाह" सरकार यह भूल रही है कि लोकतंत्र में युवाओं का आवाज उठाना, सवाल पूछना और विरोध करना अपराध नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत…<="" p>— bhupesh baghel (@bhupeshbaghel) February 24, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೊಲೀಸರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಿಂದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಪಿತೂರಿಯ ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ : ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚಿಬ್, ಈ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ನಿರಂಕುಶ ಮತ್ತು ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा," बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको दिक्कत… pic.twitter.com/idwguPOKt3— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಬಂಧನವು ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಧನದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ 41A CrPC ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
दिल्ली: भारत मंडपम में AI समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रोटेस्ट के सिलसिले में, इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) चीफ उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाया गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब की 7 दिन की कस्टडी मांगी। दिल्ली पुलिस ने…
ಐವೈಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಓಜಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐವೈಸಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯ ವಕೀಲ ರೂಪೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಭಡೋರಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಹಿಮಾಚಲ ಸದನ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
दिल्ली: भारत मंडपम में AI समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में IYC प्रमुख उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। pic.twitter.com/69bPZFXsQ0— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
