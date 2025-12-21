ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ 'AI' ಕಾವಲು: 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುಕ್ಕರೈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು 7 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫಲ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 21, 2025 at 4:26 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆನೆಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಧುಕ್ಕರೈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಲೋಕೋಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳು ಬೋತನೂರ್ ಮತ್ತು ವಲಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧುಕ್ಕರೈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ A ಮತ್ತು B ಎಂಬೆರಡು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಎ ಮಾರ್ಗವು 2.9 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾರ್ಗವು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ 4.15 ಕಿ.ಮೀ. ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೇರಳದ ವಲಯಾರ್ನಿಂದ ಕಾಂಜಿಕೋಡ್ವರೆಗಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಧುಕ್ಕರೈನಿಂದ ಕಾಂಜಿಕೋಡ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ಕಾಡಾನೆಗಳು ದುರಂತ ಸಾವು ಕಂಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.
24 ಗಂಟೆಯೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವ ಬಿ- ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ವಲಯಾರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಮಡೈ ನಡುವೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು 12 ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 7.05 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆನೆಗಳು ರೈಲು ಹಳಿ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗೆ ರೈಲಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧುಕ್ಕರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
Zero elephant deaths on railway tracks in the last two years in Madukkarai, Tamil Nadu, on the very tracks that once witnessed tragic losses of precious elephant lives. Last night, I was with my team at the Madukkarai AI Elephant Centre, reviewing the functioning of the AI… pic.twitter.com/FylBQA7GGh— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 20, 2025
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧುಕ್ಕರೈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಆನೆ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: