9,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ AI ಪಾಠ
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 1:56 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 159 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 59 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 9,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೆಎನ್ಟಿಯು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
- 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ AI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು, ಫೋನ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ಪ್ರತಿ 2 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಡಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು : ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ : ಜೆಎನ್ಟಿಯು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
