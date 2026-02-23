ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ AI ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಂ.1, ದೆಹಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮುಂಬೈ 3, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 2:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿದೆ. ಎಐನಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯಯೇ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ AI ಈಗ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AIಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬಳಿಕ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ CBRE ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Naukri.com ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತ AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ 3ನೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ನಗರಗಳು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು CBRE ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. Naukri.com ನಲ್ಲಿ 64,500 ಸಕ್ರಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (GCCs) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಗರವು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿಯೂ AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ & ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 4ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು AI ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದು AI ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನ AI ಸಿಸ್ಟಂ: ಈಗ OTP ಫ್ರೌಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ!!