ಕಳಚಿದ ಏರ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ವಿಮಾನದ ನೋಸ್ ವೀಲ್​; ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಇಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪುಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿವೆ.

ai-express-planes-nose-wheels-get-detached-after-landing-at-phuket-airport
ಏರ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 11, 2026 at 4:57 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಹೊರಟಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನದ ನೋಸ್​ ವೀಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಪುಕೆಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎರಡು ನೋಸ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮಾನ ರನ್‌ವೇಯ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​, ಪುಕೆಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ನೋಸ್ ವೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು

ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ನೋಸ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಯುಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಮಾನ ನೋಸ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​: ಇಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದ AI-830 ಏರ್‌ಬಸ್ A321 ವಿಮಾನ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೂಡ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಎಂಜಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಾಯುಯಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ಯಾನ್​ ಪ್ಯಾನ್​ ಎಂದು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AIR INDIA EXPRESS PHUKET
AIR INDIA EXPRESS
AI PAN PAN ALER
ಏರ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​
PLANES NOSE WHEELS GET DETACHED

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

