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ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ: 38 ಮಂದಿಗೆ ಗಲ್ಲು, 11 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ- 49 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​.

AHMEDABAD SERIAL BLAST
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 6:58 PM IST

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ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್​): 2008ರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ 49 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 38 ಮಂದಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು 11 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೋರ್ಟ್​​ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎ.ವೈ. ಕೊಗ್ಜೆ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಡೇವ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿತು.

ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್​​ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳು, 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಮಿ) ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸಫ್ದಾರ್ ನಾಗೋರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ: ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ 49 ಜನರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 38 ಮಂದಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, 11 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿತು.

ಜೊತೆಗೆ, ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ.

70 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸ್ಫೋಟ: 2008ರ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಗುಜರಾತ್​​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 70 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 21 ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್​ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ಗಳು ಸಿಡಿದು 56 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದು, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.

ರಕ್ತಪಿಪಾಸುಗಳ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಭೀಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ 78 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪೈಕಿ 49 ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 35 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ 20 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 15 ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ವಿಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೇಸ್​: ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೇಸ್​ ಇದಾಗಿದೆ. 1991 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1998 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 26 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

AHMEDABAD BLAST VERDICT
GUJURAT HIGH COURT
ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ
ಅಹಮದಾಬಾದ್
AHMEDABAD SERIAL BLAST

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