ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ಅಫ್ಘನ್ನರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್
2015 ರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯುರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಪ್ಘನ್ನರಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : August 16, 2026 at 6:26 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್): ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
2015 ರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನ್.ಎನ್. ರಾವಲ್ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಯಾದ್ಗರ್, ಹಮಿದುಲ್ಲಾ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಯಾದ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ ಯಾದ್ಗರ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಫ್ಘನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯುರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಕಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ನಕಲಿ ಗುರುತು, ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮುಂಬೈ ವಲಸೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ತಾವು, ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಜೆಂಟರೊಬ್ಬರಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ನೀಡಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10, 2015 ರಂದು ಮೂವರೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ದೋಹಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮೂವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2015 ರಂದು ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನ QR-534 ನಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಪಿ. ಯಾದವ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ನಕಲಿ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ಪೇಶ್ ಪಾಠಕ್ 9 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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