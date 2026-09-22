ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್; ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್!
ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 'ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್'ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 4:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಳಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ಸಿಎಲ್) ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 'ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್'ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಚಕ್ರವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 250–300 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಲಗಳು, ಕಂಪನ ಹಾಗೂ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುವಂತಾಗಬಹುದು.
ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಿಚ್ ರೈಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲದ ಸಂಚಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ, ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಚಕ್ರವು ಎಡೆಬಿಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೈಲುಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಘಾತ, ಕಂಪನ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆಯೂ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ ರೈಲ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾರ್ಗ ನಿಗದಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ರೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು, ಎರಡೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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