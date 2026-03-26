ETV Bharat / bharat

ಅಸ್ಸೋಂ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೀಟು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎನ್​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್​ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Ahead of Assembly counting Day, NDA candidate secures a seat in Assam
ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಾನಂದ ಸರ್ಕಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬರ್ಪೆಟಾ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್​ 9ರಂದು ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ 24ನೇ ನಂ. ಬರ್ಪೆಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಾನಂದ ಸರ್ಕಾರ್ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಎಜಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸೋಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್​ 23 ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್​ 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಎ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಚ್​​ 25ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಸಮಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಾನಂದ ಸರ್ಕಾರ್​ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬರ್ಪೆಟಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಲಾಯಿತು. ಫಾರ್ಮ್ ಎಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬರ್ಪೆಟಾ ಎಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎನ್​ಡಿಎ ಪಾಲಾಯಿತು.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಎಜಿಪಿಯ ದೀಪಕ್​ ಕುಮಾರ್​ ದಾಸ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕವೂ ಎಪ್ರಿಲ್​ 9ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೀಪಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: 88 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಬಂದು ಕಮಲ ಮುಡಿದವರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್​

ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಸಚಿವೆ ನಂದಿತಾ ಗರ್ಲೋಸಾ

TAGGED:

AGP NEWS
ASSAM ASSEMBLY ELECTION
ASSAM ASSEMBLY COUNTING DAY
ಬರ್ಪೆಟಾ ಎಜಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
NDA CANDIDATE SECURES A SEAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.