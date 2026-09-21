ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಲಿಲ್ಲಿ: ಮಣ್ಣು - ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಹೂವು: ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಉದ್ಯಮಿ!
ಭುವನೇಶ್ವರದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ತಂಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹೂವುವನ್ನು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋರಂಜನ್ ಸಂಖುವಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 5:56 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವು ಈಗ ಒಡಿಶಾದಂತಹ ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ!
ಭುವನೇಶ್ವರ ಮೂಲದ ಸುಬ್ರತಾ ಮೊಹಂತಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹೂವು ಬೆಳೆದು ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಸಿ ಸುಬ್ರತಾ ಈ ಅಂದವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು - ರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೈಲಿಯ ತೋಟ: 'ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಿಲ್ಲಿಗಳು' ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವುಗಳಾಗಿವೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ - ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ.
ಸುಬ್ರತಾ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಒಡಿಶಾದ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುಬ್ರತಾ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮಣ್ಣು ಬಳಸದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹೂವು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಬ್ರತಾ ಮೊಹಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿದ್ದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಹವಾಮಾನವು ಈ ಬೆಳೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್' (ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ) ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 100 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೋಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕೃತಕ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಗಾಳಾದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ, ಒಡಿಶಾದಂತಹ ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಮಿನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನೀಡುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾರದು ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವೆ" ಎಂದು ಮೊಹಂತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಒಡಿಶಾದ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಬಲ್ಲದು. ಒಡಿಶಾದ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಸುಬ್ರತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಇವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಡಿಶಾದಂತಹ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 11 ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಇರುವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2 ರಿಂದ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 16 ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲ ತರುವ ಈ ಹೂವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಬ್ರತ್.
"ಇದನ್ನು 200 ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿಯೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೂವಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 200 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿ(AC)ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು"ಎಂದು ಸುಬ್ರತ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಬ್ರತ್, "ನಾನು OUAT (ಒಡಿಶಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿ OAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ನನ್ನ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ" ಎಂದು ಸುಬ್ರತ್ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
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