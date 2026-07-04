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ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

ಆಗ್ರಾದ ಸಿಕಂದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಹತೋರಾ ರೇಣುಕಾಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

agra-wife-buried-husband-in-bathroom-and-bathed-same-spot-every-day
ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 10:30 AM IST

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ಆಗ್ರಾ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೂಬಿ ಎಂಬವರು ತನ್ನ ಪತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೂತುಹಾಕಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಅದೇ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಸಹಜ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ತನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆಗ್ರಾದ ಸಿಕಂದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಹತೋರಾ ರೇಣುಕಾಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಮದ್ಯದ ಚಟದ ದಾಸನಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಶೆಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಡನ ಕುಡಿತದಿಂದ ರೂಬಿಯ ಬದುಕು ನರಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ರೂಬಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಒಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪತಿಗೆ ಖೀರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 16-20 ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಒಮ್ಮೆಲೆ 16-20 ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು, ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು - ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಟೈಲ್ಸ್​ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

agra-wife-buried-husband-in-bathroom-and-bathed-same-spot-every-day
ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ರೂಬಿ, ಪತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪತಿ ಕಾಣೆಯಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾರೇ ಕೇಳಿದರೂ ಅದೇ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕ್ರೈಮ್ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರೂಬಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್​ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ​

ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಮ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ರೂಬಿ, ಅಮ್ಮನ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ತೆಗೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಸಂದೇಹ ಬಂದ ಅನಿಲ್, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಭರತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು . ತಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡೂ ರೂಬಿಯ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ತಾಯಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ರೂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು.

agra-wife-buried-husband-in-bathroom-and-bathed-same-spot-every-day
ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಅವರು ರೂಬಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ರೂಬಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಮರುದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಬಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಳು, ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು.

ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸಹೋದರ ಸುರೇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರೂಬಿ ಪತಿ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ರೂಬಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನಿಲ್ ಒಮ್ಮೆ ನಡುಗಿ ಹೋದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

agra-wife-buried-husband-in-bathroom-and-bathed-same-spot-every-day
ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು:

ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂಶವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂಳೆಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಟಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ: ಪೊಲೀಸರು ರೇಣುಕಾ ಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಯ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ: ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲತಃ ಭರತಪುರದ ರಂಜೀತ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತಂದೆ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸಿಕಂದ್ರಾ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಹತೋರಾ ರೇಣುಕಾ ಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಾ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಶಾಹಗಂಜ್‌ನ ವಾಯುವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಸುರೇಂದ್ರ, ರೇಣುಕಾ ಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿವಾಹ ರೂಬಿಯೊಂದಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚಿ (15 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ (9 ವರ್ಷ). ಈಗ ಮೇ 18 ರಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಮಲಾ ಅನಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.

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