ಆಗ್ರಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯ ಕೊಂದೆ ಎಂದ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ
ಗಂಡನ ಶವ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಪತ್ನಿ. ಕೊಲೆಯ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿ. ಹತ್ಯೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?.
Published : July 5, 2026 at 3:25 PM IST
ಆಗ್ರಾ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ, ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದು ಶವವನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ರೂಬಿ ತನ್ನ ಪತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿತ್ಯ ಆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾನೇ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಶವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದು ತಾನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಆಕೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಗೆದು ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟೆ: ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅಂದು ನನ್ನ ಪತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ. ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ. ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನೇ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಶವ ಇಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳು ತರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಮರಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆತನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪದೆ ಪದೇ ಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇ 17ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಪತ್ನಿಯು ಮೇ 26 ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಳು.
ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು? ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ರೂಬಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಮೇ 17 ರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾಂಸ ತಂದ. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಂತರ ಆತ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮಾಂಸದೂಟ ಮಾಡಿದ. ಬಳಿಕ, ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖೀರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದೆ.
ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಮಲಗಿದ. ಆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಗಂಡನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಗ ಆತ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅತ್ತೆ ಕಮಲಾರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದೆ. ಆಗ ಅತ್ತೆ ಭಯಪಟ್ಟಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ನೆಲಹಾಸು: ಮೇ 19 ರಂದು ಪತಿಯ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾನೂ ಹೋದೆ. ಮೇ 26 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ 26 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪತಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನಗೃಹ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶೌಚದ ಟಬ್ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಮಗಳು ನೆಲದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಾದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದೆ. ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಅದನ್ನು ಮನೆಯವರು ಬಳಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವಿದು: ಪತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಆತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅಪ್ಪ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಿಂತೆ, ಭಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ದೇಹವು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಪತಿ ಕಾಣೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ರಹಸ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದೇ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಂದೇ ನಾನು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಜರಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಗೆ ಹಾಕುವ ಲೋಹದ ಬಳೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಪಮಾಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಶವ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ರೂಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಗುವ ಇತರೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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