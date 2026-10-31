ಅಗ್ನಿವೀರರ ಮೊದಲ ತಂಡದ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ 18,300 ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ತಲಾ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. 'ಸೇವಾ ನಿಧಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್
Jobs For Retired Agniveer: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 4:45 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ 24,400 ಯುವಕರ ಪೈಕಿ 18,300 ಅಗ್ನಿವೀರರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳತ್ತ ಈಗ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 24,400 ಯುವಕರು ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಯುವಕರು ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 18,300 ಸೈನಿಕರು ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?: ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುವವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ನೀಡಿದ ರೂ. 5.02 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 11.71 ಲಕ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 24-25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರ ಪಡೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಈ ಮಾಜಿ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ.25 ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಸೇವೆ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 2022ರಂದು ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 46,000 ಅಗ್ನಿವೀರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 24,400 ಅಗ್ನಿವೀರರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 24,400ರ ಪೈಕಿ 6,100 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇನೆಗೆ ಕಾಯಂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 18,300 ಜನರು ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸಂಬಳ ಹೀಗಿದೆ: ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ₹30,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹33,000, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹36,500 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ₹40,000 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಅವರ ಕೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಉಳಿದ 30ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಗ್ನಿವೀರರು ಸೇವಾ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 30-30 ಸೂತ್ರದಡಿ 5.02 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 11.71 ಲಕ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸೇವಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೇಡರ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇನಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಂತೆ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ (ECHS) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು: ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಎಪಿಎಫ್ಗಳು) ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್/ರೈಫಲ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಎಸ್ಟಿ) ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಇಟಿ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ: ಇದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಹರಿಯಾಣ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜೈಲು ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 10% ರಿಂದ 12% ಮೀಸಲಾತಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ: ರೈಲ್ವೆಯು ಲೆವೆಲ್ 1 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 10% ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 5% ಅನ್ನು ಮಾಜಿ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ನಲ್ಲಿ 10% ಕೋಟಾವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. HAL, BEL, ಮಜಗಾಂವ್ ಡಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 16 ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 15% ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 50% ಅನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಆದ್ಯತೆ: ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ಪಿಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆಡಳಿತ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳಿಗೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (NCVET) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು IGNOU/NIOS ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯ ದಾಖಲೆಯು ವಿವರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಯಾ ದಾಖಲೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭ ಸಾಲ: ಅಗ್ನಿವೀರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹11.71 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ MSME ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು IGNOU ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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