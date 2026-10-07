ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಿಕ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಜೆಪಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಕರೆ
ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
Published : October 7, 2026 at 4:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದ 909 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 908 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜನ, ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಆರೋಪ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಸ್, ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮತದಾರರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
🚨#WATCH: See how Gyanesh Kumar’s Election Commission ensured that only ONE out of 909 persons in this Delhi settlement survive the SIR. This is the Bela Estate settlement in Delhi’s Chandni Chowk constituency where 908 out of 909 voters have been deleted during the SIR in Delhi. This is only a small sample of what Gyanu has actually done NATIONWIDE, against the people of India, all in the service of ONE political party. 13+ crore voters have been deleted from the voters list across India. 98 crore eligible voters existed in 2024. The biggest disenfranchisement exercise in the world, under Gyanu, at the behest of Modi and Shah! Now these people and the young generation will ensure Gyanu’s accountability starting October 10th. @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) October 7, 2026
ಇದು ಕೇವಲ ನಿದರ್ಶನವಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 909 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 98 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅ. 10ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷವು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಾಸ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುವಜನರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ತಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತದಾರರ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್:
ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಈ ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಸ್ ಈ ಹೊಸ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುನ್ನ 729 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮತದಾರರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में रहने वाले 728 लोगों में 727 लोगों के नाम काट दिए गए। ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए। यह 'वोट चोरी' है- जिनके पास पहले ही सबसे कम संसाधन हैं, उनसे उनकी इकलौती ताकत भी छीनी जा रही है। हमें मिलकर इन वोट चोरों का हिसाब करना है- सिस्टम को बदलना है। #VoteChori— Congress (@INCIndia) September 28, 2026
ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು 2025ರ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೇವಲ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋದವರು ನಮೂನೆ 6 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ 18ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 728 ರಲ್ಲಿ 727 ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್: ಇದು ಮತಕಳ್ಳತನ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ