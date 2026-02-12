ETV Bharat / bharat

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಟಿವಿಕೆ ರ‍್ಯಾಲಿ​ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಟಿವಿಕೆ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ 4,998 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಪಾಸ್​ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 12, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಬಳಿಕ ನಟ ವಿಜಯ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಪುದುಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮಿತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆ. 13ರಂದು ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ 4,998 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಪಾಸ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 27ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಳೆ ಸೇಲಂನ ಕೆವಿಪಿ ಗಾರ್ಡನ್​, ಸೀಲನೈಕ್ಕನ್ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 3ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷ, ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್​ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್​ ಕಡ್ಡಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಸೇಲಂ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಾರದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾವೇಶದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 51 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

