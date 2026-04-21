ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿವು

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 2:09 PM IST

ಜಮ್ಮು: 26 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 46 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೇನಾಪಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್​, ಉದಂಪುರ್​​, ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಕಥುವಾ ಮತ್ತು ಉದಂಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ, ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು, ಅದರ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇನೆ ಅವರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಫೆ.22ರಂದು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛತ್ರೊ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಫೆ.4ರಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಪತ್ತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸೇನೆಯ ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​​ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, 2025 2026ರಲ್ಲಿ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಾರಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆ.4ರಂದು ಉದಂಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸಂತ್​ಗಢ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಪ್ಹರ್​ ಅರಣ್ಯದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ4 ಮತ್ತು ಎಕೆ 47 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೆಇಎಂ ಕಮಾಂಡರ್​ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಅಬು ಮಾವಿಯಾನನ್ನು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಲ್ಲವಾರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಸ್ಮಾನ್​ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ.

ಪೊಲೀಸರು, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಅವಿರಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು, ಕಥುವಾ, ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ದೋಡಾ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪಡೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಉಳಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಈ ತಂತ್ರವು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್, ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ಕಥುವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ಜಮ್ಮು, ಸಾಂಬಾ ಮತ್ತು ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಡೆಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ವರೆಗಿನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 51 ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು 14 ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 25 ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ 26 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸಾವುಗಳು ರಾಜೌರಿ, ಪೂಂಚ್, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್​​ 1ರಂದು ಗಂದೇರ್ಬಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

