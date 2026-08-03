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ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಎನ್​ಟಿಎ:ಭದ್ರತೆ, ಗೌಪ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ 7.5 ಕೋಟಿಯ ಟೆಂಡರ್​ ಆಹ್ವಾನ

ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 1:45 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್​ ಯುಜಿ 2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಗಿ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟೆಂಡರ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌಸ್​ಕೀಪಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣ ಸೇವೆಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಡ್​ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್‌ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಿಡ್​ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿವು:

  • ಈ ಬಿಡ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೀಗಿದೆ.
  • ಬಿಡ್‌ದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಕಳೆದ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರಬೇಕು.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸಂದರ್ಶಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೋರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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