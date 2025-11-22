ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ರ 'ದತ್ತುಪುತ್ರ' ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ರಿಂದ ಮುರ್ಮು ಭೇಟಿ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಂಡೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 22, 2025 at 7:22 PM IST
ಸುರ್ಗುಜ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದಿವಂಗತ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 'ದತ್ತು ಪುತ್ರ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿತರಾಗಿರುವ ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ಅವರು ಹಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಅಂಬಿಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಸಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ: ಪಾಂಡೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬಸಂತ್ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಕುರಿತು ವರದಿ ಬಿತ್ತರವಾದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪಾಂಡೊ ಸಮುದಾಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು.
ಈಟಿವಿಗೆ ಬಸಂತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನೇರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಪಾಂಡೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಸಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು.
"ನಾನು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಪಾಂಡೊ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಬೇಡಿಕೆಗಳುಳ್ಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಂಡೊ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ಭೂ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರ ದತ್ತುಪುತ್ರ : 1952 ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪಾಂಡೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಬಸಂತ್ ಪಾಂಡೊ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಸಂತ್ ಅವರು ದತ್ತು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 80 ವರ್ಷ.
