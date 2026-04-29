ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅನುಸರಿಸಿದ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ದುರ್ಗೇಶ್​ ಪಾಠಕ್​; ನ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ್​ ಪೀಠದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ನಾನು ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

After Kejriwal, AAP leader Durgesh Pathak refuses to appear before Justice Swarna Kanta Sharma
ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ದುರ್ಗೇಶ್​ ಪಾಠಕ್ (ANI)
By ANI

Published : April 29, 2026 at 11:36 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗೇಶ್​ ಪಾಠಕ್​ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಾಠಕ್​, ನಾನು ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದುರ್ಗೇಶ್​​ ಪಾಠಕ್, ತಾವು ಪೀಠದ ಕಲಾಪದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ನ್ಯಾ. ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ತಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾವು ಈ ಕುರಿತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ರಾಜ್​ ಘಾಟ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

