ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಂಡ ಕುಟುಂಬ; ನಂದಿನಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
Published : May 2, 2026 at 5:18 PM IST
ಭಾಗ್ಪತ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ, ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸುವನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನಂತಿದ್ದ ಹಸುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್ಪತ್ನ ಕಿಶನ್ಪುರ್ ಬರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕರುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು.
ಕುಟುಂಬ ಈ ಕರುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂದಿನಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂದಿನಿ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು.
ಮಗುವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂದಿನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡರು. 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಒಟ್ಟು 15 ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಾಲು ತುಂಬಿತು. ದೇವೇಂದ್ರರಿಗಂತೂ ನಂದಿನಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಮಮಕಾರ. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿ ನಂದಿನಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಅನುಬಂಧವಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಮೇ 1ರಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರಣ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿತು. ನಂದಿನಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನೋವು ನೀಡಿದೆ. ನಂದಿನಿಯ ನಿಧನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲೂ ಶೋಕ ಮೂಡಿಸಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ನಂದಿನಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸುರೇಂದ್ರ, ಸುಭಾಷ್, ಅರವಿಂದ್, ಸುಧೀರ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂದಿನಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಇದ್ದಳು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಂದಿನಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಸಿ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ನಂದಿನಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
13ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ: ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಸು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ0 ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಿನಿಯ ತಿಥಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂದಿನಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಂದಿನಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದ ನಂತರ, ಹಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಗ್ಪತ್ನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಬುಜೋ ಎಂಬ ನಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
