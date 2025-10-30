ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಶಿಶುಗಳ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ: ನ್ಯೂಟ್ರಿಮೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವ ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ವೇಳೆ ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 6:15 PM IST
ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಿಶು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ಮಾದರಿಯು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವ ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 20 ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಟ್ರಿಮೆಡ್ನ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಶಿಶುಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಂಗ್, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 67 ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 18 ಮಾದರಿಗಳ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿಶು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ಮಾದರಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಮೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
