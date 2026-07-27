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ಸಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'E20 ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಉದಯ; ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಗಡ್ಕರಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

After CJP Success, 'E20 Janta Party' Emerges On X And Instagram
'E20 ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆ (X/@E20Party)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 2:05 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಯುವಜನತೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ "ಕಾಕ್ರೋಜ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ" ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ "ಇ20 (E20) ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ".

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ಅಭಿಯಾನ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನ ಪುಟವೊಂದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆ: 'ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ'ವು ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇ20 ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರದಂದು ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪುಟ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು 30 ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಪಡೆದಿದೆ.

'ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ'ದ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತೆ, ನಾಗರಿಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಭಿಯಾನ ತನ್ನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ಹುಟ್ಟು: ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 'ಇ20 ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'(@E20Party) ಪುಟವನ್ನು ಮೇ 2024ಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಯುಸರ್​ನೇಮ್​ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಗುರುತನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾತೆಯು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಆಯ್ಕೆ: ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಆದ ಇ20 ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೆಟ್ರಫಲ್​ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಂಜಿನ್​ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್​ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಮೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗರಿಕ ಚಳವಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

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ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದೆವು. ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿಪ್ಕೆ

TAGGED:

PURE PETROL CHOICE
CJP PROTESTS
NITIN GADKARIS RESIGNATION
ಇ20 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
E20 JANTA PARTY EMERGES

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