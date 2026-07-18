25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇರಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹ - ಗಡೀಪಾರಾದ ಬಳಿಕ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು - ಅಂದು ಪಡೆದ ಸಾಲ ಈಗ ಮರುಪಾವತಿ - ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು.
Published : July 18, 2026 at 2:09 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ ಈ ಕಥೆ. ಕೇರಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಈಗ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಾಲದ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಪುರಿಯ ಎಡ್ಲಾ ಲಚಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತ ಲಚಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ನೀಡಿದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲಚಣ್ಣರ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆತನ ಊರು ಧರ್ಮಪುರಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಆ ಊರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಧರ್ಮಪುರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಧರ್ಮಪುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಚಣ್ಣನ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಲಚಣ್ಣರ ಕುಟುಂಬ: ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಲಚಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಚಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನಪು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಲಚಣ್ಣ ಅವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಲಚಣ್ಣರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಲವ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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